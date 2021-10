Tra gli invitati al Festival dello Sport, anche Walter Sabatini, che ha svelato il segreto della sua bravura nello scovare talenti.



“C'è un segreto prevalente, ma non scandalizzatevi perché è l'unica definizione che posso dargli: si chiama culo. E io nella vita ho avuto una dose di fortuna esagerata. Tante volte ho detto che la fortuna mi tende agguati ad ogni angolo. Poi c'è la sensibilità che ti dà l'amore per la sfera... Io guardo le partite con fede incrollabile, sperando di vedere qualcosa che mi abbagli, io voglio che un calciatore mi abbagli, e quando mi abbaglia, il calciatore non lo sbaglio mai".