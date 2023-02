, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi...ha sbottato nel post partita di Eintracht Francoforte-Napoli, dopo aver sentito chegiornalista, parlava dei due calciatori con cui il tecnico toscano ha avuto un rapporto non proprio idilliaco ai tempi di Roma e Inter. Lo stesso Sabatini ha chiamato Spalletti per chiarire dopo questo episodio e ha raccontato nel corso dell’ultima puntata di Pressing, in onda sui canali Mediaset, della telefonata:"Spalletti quando sente, dopo una vittoria con il Napoli e quello che sta facendo, che si tirano fuori i nomi di Icardi e Totti evidentemente non gradisce perché preferisce che si parli di Napoli.. Allora chiamo Fabio Galante, che è un figlioccio di Spalletti e lui fa da tramite parlando con il mister. Mi dà il numero e chiamo Spalletti dicendogli che il mio era un complimento.Facciamo una lunga chiacchierata dove emerge tutto il suo racconto, ancora molto sentito, su Totti. Emerge anche la voglia, legittima, di essere gratificato dai commenti per quanto sta facendo a Napoli. Gli ho detto la verità, ovvero che sono tra i pochi ad aver detto che quando Marotta mandò via Spalletti per prendere Conte, anche Spalletti avrebbe vinto con quella squadra che fu costruita. Nella chiacchierata parlava soprattutto lui e io annuivo sempre e per questa cosa è finita anche un po' a ridere.Allora la prossima volta gli chiederò un argomento a piacere".