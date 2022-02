Walter Sabatini, ds della Salernitana, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con lo Spezia: "Molto curioso di vedere la nuova Salernitana, ma andrei volentieri in albergo a seguirla in radio perché la tensione è insopportabile. Il calcio senza paura è improponibile, un filo di paura devi averla sempre. Cosa deve avere la Salernitana? Coraggio sicuramente, è la cosa più importante. Penso che l'allenatore sia stato bravo a trasmetterlo, noi gli abbiamo portato undici giocatori nuovi e non è facile mettere insieme la squadra che poi dovrà giocare, in così poco tempo. In campo faremo del nostro meglio. Come si fa a prendere undici giocatori in così poco tempo? Non c'è mai lista, vado con l'istinto e lavoro di notte. La notte recupero giocatori dalla memoria, spoglio cose passate e poi intavolo una trattativa, al fulmicotone perché sono abituato a fare in fretta. Abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Questo è un istant team che è già proiettato verso il futuro, assieme a ragazzi più esperti sono arrivati ragazzi più giovani e non è solo un istant team: è una squadra. Chi seguire più degli altri? Certamente c'è, ma non è simpatico verso gli altri fare nomi. Ci sono un paio di ragazzi che faranno parlare di loro, speriamo fin da stasera".