Abdelhamid Sabiri è finito nel mirino dei tifosi della Sampdoria al termine della gara persa duramente (5-0 il punteggio conclusivo) dai blucerchiati al Franchi di Firenze. Il trequartista classe 1996 è stato pizzicato dai tifosi liguri mentre si intratteneva con il pubblico di casa: in particolare l'ex Ascoli sembra porgere una maglia ad uno degli spettatori come si vede dalla foto.



Una 'presa di confidenza' anticipata secondo i tifosi della Samp: a giugno infatti, Sabiri approderà alla Fiorentina che lo ha acquistato a gennaio per circa 2 milioni di euro. Sull'episodio poi ha fatto chiarezza lo stesso giocatore su Instagram fornendo la sua versione: "La maglia che ho regalato era per un ragazzino con la bandiera marocchina a cui l’avevo promessa prima della partita. Per favore, non diffondete notizie false".