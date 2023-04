: reattivo su Castrovilli, fa una gran parata sul numero 10 viola. Impossibile invece intercettare il piazzato volante del fantasista gigliato, con la palla che bacia il palo lungo e termina alle sue spalle. Incolpevole anche sul secondo, terzo e quarto gol, ottima uscita su Bianco e bell’intervento su Jovic e Saponara. Unico a salvarsi.: ci mette sempre l’anima, regala anche qualche buon intervento, come quello su Jovic nella ripresa. Poi si scioglie come tutta la Samp quando la Fiorentina alza i giri, si lascia sfuggire Jovic sul 2-0, corre male all’indietro sul 3-0. Kouame lo brucia sullo scatto per il poker.torna titolare in Serie A dopo anni. Le sbavature ci sono, gli manca anche il ritmo partita, dura un’ora.(dal 14’ s.t.: entra e dopo venti secondi prende un giallo. Fuori posizione su due reti. Con Amione combina un pasticcio su Jovic. Gli avversari gli vanno via da tutte le parti).: da quella parte Sottil affonda spesso, lui tutto sommato regge e nella prima frazione scodella pure un bel pallone a Leris. Anche lui si scontra con Amione lasciando a Jovic il tempo per servire Duncan.: quando Sottil lo punta, lui soffre tanto. Ha una buona gamba, lo dimostra anche nella prima frazione con una sgasata, ma fatica a prendere le misure all’esterno. Nella ripresa è evidentemente distrutto anche a livello psicologico.un po’ di imprecisione ma tanta lotta. Magari sbaglia la misura del passaggio, ma è uno dei pochi che si sbattono.: qualche bel cross, ma viene stritolato dalla medianda di Italiano.: le rare volte in cui Dodò gli concede spazio, lui prova a spingere. Alla mezz’ora un suo tiro cross spaventa la difesa dei padroni di casa. Nella ripresa, l’esterno brasiliano gli prende campo e guadagna metri e lui va in difficoltà senza mai riuscire a seguirlo.: nei primi minuti è uno dei più brillanti nella Samp. Sua la conclusione che scalda i guanti di Cerofolini dopo un quarto d’ora. Peccato, perché è costretto ad issare bandiera bianca alla mezz’ora.(dal 33’ s.t.da quando entra in campo, la Samp peggiora. Forse il peggior giocatore della stagione, di sicuro la maggior delusione).(dal 27’ s.t.: non fa nulla, come gli altri).scambia bene con Gabbiadini, ma sciupa con il destro una grossa occasione dopo soli dodici minuti. Bella l’imbucata per Augello. Poi non fa altro.(dal 27’ s.t.: doveva andare via a gennaio, dall'inverno in poi è stato soltanto inutile).bello scambio con Lammers per liberare la punta olandese, peccato che il numero 10 blucerchiato sprechi calciando largo. E’ lunica giocata della sua partita.(dal 27’ s.t.: ectoplasma come tutta la Samp).All.: prende la Sampdoria a meno 4 dalla salvezza, peggiora le cose, abbassa la media punti e aumenta la distanza dal treno. "Ha il merito di non farti prendere imbarcate", sentivi dire. Oggi la Sampdoria torna a casa con cinque pappine, e potevano essere otto. Disastro, non vuole sentire parlare di 'fallimento', ma questo è stato.