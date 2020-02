Sono passati diversi giorni dall'intervistata concessa a Rivelo su RealTime dall'ex allieva di Amici di Maria De Filippi e successivamente ex-tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ma l'eco delle sue rivelazioni non si placa. Nel corso del programma ha infatti confessato di aver avuto diversi corteggiatori fra cui anche tanti calciatori e uno su tutti: Bobo Vieri.



DUE DI PICCHE - "Tutti sono disposti a fare qualcosa nella vita. Io non avrò ottenuto qualche palcoscenico perché ho dato il due di picche a destra e a manca. Anche a Bobo Vieri quando mi invitò ad andare a Miami con lui: è stata una cosa simpatica successa tanti anni fa. Anche con Silvio Muccino andò così: lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose con un biglietto firmato. Mi invitò ad uscire, ma non ho mai ceduto al corteggiamento".



Oggi Sabrina è fidanzata e ha una figlia, ma le sue foto sono sempre super-sexy e noi ve le mostriamo nella nostra gallery.