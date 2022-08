Intervista doppia al Corriere della Sera per Sabrina Salerno, 54 anni, la sex symbol degli anni Novanta, e al marito Enrico Monti, 60 anni, imprenditore. Uno dei temi toccati è quello della gelosia. Dice Enrico Monti: "Se sono geloso? Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso. Nemmeno per le foto che pubblica su Instagram? No. Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere". E Sabrina: "Io gelosa? Lo sono stata molto, soprattutto i primi dieci anni. Una volta ha rischiato grosso, non me lo faccia ricordare sennò ci litigo di nuovo. Posso solo dire che avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto".



