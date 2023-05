Arrigo Sacchi a La Repubblica: "Stavo vedendo Inter-Milan in tv, poi è arrivato l'ordine di salire ai piani alti delle case per mettersi al sicuro e l'ho fatto immediatamente: bisogna essere in forma per forza. Ho portato il tablet al secondo piano e mi sono arrangiato con il segnale che andava e veniva. Non c'era però un granché da guardare: una Ferrari contro una Cinquecento! Il Milan adesso è una squadra di ragazzi sconosciuti che fanno quel che possono e che anche così hanno vinto uno Scudetto e sono arrivati in semifinale di Champions. Due anni fa nessuno ci avrebbe scommesso un soldo".