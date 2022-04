Arrigo Sacchi, nel consueto editoriale per la Gazzetta dello sport, si sofferma sul Milan: "Che siano un gruppo, una squadra, undici uomini che attaccano e difendono, compatti, sinergici. Pioli, negli ultimi anni, ha aggiunto idee che vanno oltre il classico tatticismo italiano. Non è la squadra più forte, ma quella che più s’avvicina a un calcio europeo". Nonostante questo, Sacchi è consapevole che in un campionato come è stato quello di quest'anno, nulla si può dare per certo: "Le sorprese nel calcio sono all’ordine del giorno. Ho parlato recentemente con Paolo Maldini e gli ho fatto i complimenti. Gli ho detto: “Sei stato un fuoriclasse da giocatore, stai dimostrando di esserlo anche da dirigente". Lui mi ha risposto che quando ci sono meno soldi bisogna fare andare il cervello e farsi venire delle idee".