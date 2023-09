Ilche ha battuto ilper 1-0 grazie a una sgroppata disi rimette in scia ma non convince Arrigo. L'ex allenatore rossonero, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha criticato la squadra di. Ecco le sue parole.- "Ho visto un Milan che ancora. Non mi faccio incantare dal risultato, anche se battere il Verona non è mai semplice. Il problema è cheEssere un collettivo significa avere undici giocatori attivi con e senza palla, significa fare pressing, significa non fare lanci, significa tenere il pallone rasoterra, significa muoversi sempre. Il Milan dev’essere come una fisarmonica, deve sapere aprirsi e chiudere al momento opportuno. Il collettivo, nonostante qualcuno la pensi diversamente, esalta il talento, non lo imprigiona.. Questa è una lezione che tutti dovrebbero mandare a memoria, ma in Italia vedo che pochi l’hanno capita.Normale che sia così.- "Come sono i giocatori del Milan? Sono funzionali al progetto dell’allenatore? Mi auguro di sì,È fondamentale conoscere i giocatori soprattutto come persone, perché sai esattamente quello che ti possono dare.. L’allenatore ha bisogno di tempo per assemblare la squadra: ci sono tantissimi volti nuovi, serve pazienza. Non si può ottenere tutto e subito. Gli attaccanti non rientrano in fase di non possesso; i difensori, quando hanno il pallone, lanciano lungo;. Mi sembra che ci sia un po’ die qui sta a Pioli mettere ordine, dare linee precise, dimostrare che lui è il primo a credere nelle idee che propone ai suoi ragazzi".- "Leao ha fatto un bel gol, ma. Leao, con il suo modo di stare in campo, con i suoi, con laal lavoro del gruppo, è quello che non ti permette di diventare un collettivo. Se si vuole fare un salto di qualità, in direzione di un calcio più europeo, è fondamentale che tutti siano funzionali al progetto e che tutti si sappiano sacrificare in nome della squadra. Diciamo che i rossoneri stanno cercando affannosamente di migliorare, ma i passi da compiere sono ancora parecchi. D’altronde una batosta come quella subita nel derby, con tutto quello che comportato, non si digerisce in fretta".