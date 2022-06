è stato interpellato dai microfoni de la Gazzetta dello Sport.si è espresso relativamente al tridente che, con il possibile arrivo di, i tifosi dell'sognano.- ". Ero alcome direttore tecnico nel 2004-05, e mi chiesero di allenare. Sapete com’era composto l’attacco? Ve lo dico io: Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane, Figo. In panchina, i primi due sostituti erano Morientes e Owen.. E allora io ringraziai il presidente, ma rifiutai. Per proteggere la difesa sarebbero stati necessari. Le squadre hanno sempre bisogno di".- "Nel calcio moderno sono necessari undici uomini sempre attivi, sia in fase offensiva sia in fase difensiva.Solo in questo modo si può pensare di recuperare velocemente il pallone, quando ce l’hanno gli avversari.Le squadre vivono di movimenti sincronizzati: è fondamentale lo spirito di sacrificio e sono fondamentali le caratteristiche fisiche dei giocatori.".- "Per carità,. Se riescono a farli giocare assieme tutti e tre e a ottenere risultati, chapeau! Sarei contento per loro e anche per me che avrei imparato qualcosa di nuovo".