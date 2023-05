Arrigo Sacchi dice la sua sulla finale di Conference League. L'ex ct dell'Italia ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Gara tosta, perché le squadre inglesi si basano moltissimo sul ritmo. La Fiorentina, nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, ha fatto buone cose con qualche attimo di sbandamento. Italiano è un allenatore che seguo con attenzione e che apprezzo: sta uscendo dal tatticismo, cerca nuove strade per arrivare al successo e bisogna ammettere che le sue squadre non sono mai noiose. Sarei felice per lui se la Viola alzasse la coppa".