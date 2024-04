Sacchi: 'L'Inter merita lo Scudetto. Ecco perché è uscita dalla Champions'. C'entra una mossa di Inzaghi...

Arrigoè tornato a parlare di. L'ex allenatore delha tracciato un bilancio della stagione nerazzurra a margine della presentazione del suo libro “Il Realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole” presso il Bar del Tennis del Foro Italico a Roma. Queste le sue parole.“L’Inter merita lo Scudetto. Purtroppo è caduta in Champions League: se giochi contro una squadra spagnola, non devi concedere spazi, perché loro sono bravissimi. Contro l’Atletico Madrid, l’Inter ha giocato con 6 difensori”.

"Spalletti deve fare miracoli. Le squadre sono piene di stranieri e non abbiamo mai dato uno stile alla Nazionale. Speriamo bene”.