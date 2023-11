Arrigo Sacchi, intervistato dal Corriere della Sera, parla anche della crisi attuale del Milan: "Cosa penso della crisi dei rossoneri? Mandare via Paolo Maldini è stato un atto contro natura. Prendere 6-7 nuovi stranieri in una sola volta invece è un azzardo, soprattutto in una squadra con pochi italiani. Hanno bisogno di tempo per inserirsi, e per capire".