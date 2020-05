Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dei fuoriclasse allenati nella sua esperienza in rossonero: "Van Basten e Gullit sono stati due attaccanti straordinari, non li avrei cambiati con nessuno. Il gruppo? Di italiani ne avevamo quasi sempre nove. Il primo anno addirittura 10. Era un gruppo molto amalgamato, persone che davano tutto quello che potevano dare. Ronaldo aveva un talento superiore a tutti, ma non lo avrei mai preso. Guardavo prima di tutto l'umanità e gente che avevano una divisione comune. Di Stefano non ha mai visto una partita fino alla fine e diceva: 'Brutto e noioso, me ne vado', questo perché non c'era armonia. Gullit mi ha aiutato molto a dare una mentalità vincente alla squadra"