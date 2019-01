Il Brescia è in pressing per Hetemaj (Chievo) e Spolli (Genoa). Inoltre il club di Cellino ha sorpassato il Lecce per Moscati (Perugia), che Corini conosce bene per averlo allenato a Novara. Lunedì arriverà la firma del centravanti Sadiq (era ai Rangers) con il Perugia: operazione in prestito dalla Roma. E Santopadre non si ferma qui: per la mediana caccia a Falzerano del Venezia, mentre come terzino sinistro è duello col Verona per Vitale (Salernitana), con i gialloblù che valutano come alternative Costa (Spal) e Molinaro (Frosinone). Lo stesso Verona non molla la presa per l’esterno offensivo Sprocati (Parma). Scatto del Livorno nella corsa al portiere Leali (Perugia), mentre il Cosenza sogna il ritorno di Frattali (Parma) ma c’è grande distanza sulle cifre dell’ingaggio.



L’Ascoli, in coabitazione con l’Entella proprietaria del suo cartellino, vuole riportare in Italia la 'Zanzara' De Luca dal Cluj: i bianconeri lavorano, inoltre, allo scambio di portieri Perucchini-Fulignati con l’Empoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Venezia ha chiesto il difensore Perticone alla Salernitana. Il Padova, dopo Mbakogu, chiude per Minelli (Brescia) e aspetta Fornasier (Pescara). Grandi manovre in attacco per il Pescara che, oltre al giovane Rossi (Lazio), ha messo gli occhi su Ciciretti (Parma) e Giannetti (Livorno).