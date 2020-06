Umar Sadiq è pronto alla grande chance. L'attaccante ex Roma oggi è al Partizan dove si sta mettendo in mostra da protagonista, 23 anni appena compiuti e colpi interessanti: stasera ha regalato un derby di livello importante con assist e votato tra i migliori in campo, il mercato lo attende. Perché diversi club europei lo hanno sondato: il Lione e il Lille in Francia si sono mossi per Sadiq, Real Sociedad molto attenta in Spagna. Ma attenzione anche alla Bundesliga perché Borussia Moenchendladbach e Bayer Leverkusen lo tengono d'occhio, Sadiq ha colpi interessanti e il suo talento sta sbocciando. Il mercato lo aspetta, intanto... applausi e prestazioni importanti.