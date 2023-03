Il difensore centrale dellì'Italia Under 17 e della Fiorentina, Edoardo Sadotti ha parlato al sito ufficiale della Figc in vista della sfida che domani vedrà gli Azzurrini affrontare l'Ucraina.



L'UCRAINA - "Ssia noi che loro abbiamo l’obbligo di fare risultato e dovremo essere bravi a mantenere la freddezza, imporre il nostro gioco ed essere noi a sbloccare la partita, prima possibile. Siamo un gran gruppo, ce la possiamo fare”.



FIGLIO D'ARTE - "Ho preso da papà (figlio d'arte il padre ha giocato in Serie A col Milan) l’ispirazione, tanto da giocare nello stesso ruolo, usando lo stesso piede, il destro. Mi è sempre stato vicino, accompagnando tutto il mio percorso calcistico”.



L'AZZURRO - "E’ sempre una grande emozione vestire la maglia Azzurra e, tra i miei sogni c’è quello di arrivare alla Nazionale maggiore. Essere oggi tra i 20 migliori in Italia in questa categoria, è un onore ed un onere: mantenere questa posizione è arduo e bisogna lottare tutti giorni per migliorarsi”.



OBIETTIVI - “Ora penso a vincere con la Fiorentina il campionato Under 17 e con l’Italia, superare questa fase e vincere l’Europeo. Sarebbe bellissimo”.