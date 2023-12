Ilvince e si lancia alla rincorsa di un posto in Europa che - nonostante la cautela di Thiago Motta - numeri alla mano sembra essere un obiettivo non così folle. Ma ciò che più fa strabuzzare gli occhi agli spettatori di Salernitana-Bologna è, vero e proprio mattatore all'Arechi. Un'ennesima prestazione convincente che si ponee che spinge a interrogarsi sulIn mezzo alle maglie granata della Salernitana, Saelemaekers sembra. Imprendibile, al punto da incidere - pur senza gol né assist - in maniera indelebile sul tabellino del match.. Strattoni, scivolate, addirittura calcioni (come nel caso del fallo di Dia), tutto è buono pur di fermare Saelemaekers. Libero mentalmente e propositivo nelle giocate, sembra essersi, che gli permettono di svariare su tutto il fronte offensivo, seminando il panico. Un po' come aveva fatto in occasione di quelSe il Milan ha rinunciato in estate a Saelemaekers lo ha fatto in maniera ragionata. Le necessità di trovare un giocatore che sulla fascia destra potesse portaree soprattutto la ricerca di qualcunohanno portato Moncada e Furlani e far ricadere la scelta su Christian, con Samuelalle sue spalle per costituire un reparto più che solido. Per Saelemaekers non c'era più spazio e quindi è stato costretto a. Riparo che Thiago Motta non ha esitato a dargli, permettendogli di rinascere e soprattutto offrendo più minuti di quelli che avrebbe raccolto a Milano.La scintilla con l'ambiente felsineo è scattata subito, ma la realtà è che il belga resta. Il suo passaggio al Bologna - arrivato allo scadere del mercato - è infatti avvenuto con la formula del: 500 mila euro la cifra dell'operazione e. Una cifra che per il Bologna risulta molto onerosa, al punto da poter diventare un ostacolo per il prolungamento del rapporto con Saelemaekers. Dall'altra parte, ilha con il belga un. La volontà del giocatore, visti gli ottimi risultati a Bologna, al momento non può che essere quella di continuare in quest'avventura. Chiaramente: un piazzamento eccellente potrebbe dare una spinta alle ambizioni dei felsinei e facilitare il riscatto del cartellino. Altrimenti,, alla ricerca di un nuovo accordo.