La quindicesima giornata di Serie A va avanti e si colora di un nuovo capitolo: alle 18 ecco Salernitana-Bologna all'Arechi, con le due formazioni spinte da motivazioni ben diverse. La squadra di Thiago Motta lotta per difendere un posto in zona Europa (e può approfittare dello scontro diretto Roma-Fiorentina), mentre gli uomini di Pippo Inzaghi sono ultimi in classifica e vogliono rialzarsi dopo il pesante 3-0 del Franchi. Calcio d'inizio alle 18, la sfida sarà visibile su Dazn.



FORMAZIONI UFFICIALI



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta