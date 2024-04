Sagna ricorda: 'Perché ho scelto il Benevento? Con De Zerbi mi sembrava il Manchester City'

Era il, ma consembrava il: parola diL'ex difensore, 41 anni compiuti lo scorso febbraio, ha cominciato la sua carriera all'per poi vestire le maglie di due grandi club come. La sua parabola si è conclusa nel 2019 in MLS con i canadesi del, ma prima c'è stata una fugace parentesi in Italia, in Serie A.Il 3 febbraio 2018, da svincolato poiché il contratto che lo legava ai Cityzens era scaduto il 30 giugno 2017, ha firmato con il, con cui ha collezionato 13 presenze e un gol nel massimo campionato. Ma cosa ha portato Sagna in Campania? Semplice:, allora allenatore delle Streghe.

- A raccontarlo è lo stesso Sagna, nel documentario pubblicato dal Brighton intitolato "". L'ex terzino spiega: "Nessuno capì la mia scelta di andare al Benevento, ma ora credo che la gente si sia data una risposta:".- Sagna ricorda il periodo al Benevento e accosta i giallorossi al suo ex club: "Anche se le infrastrutture erano diverse,".