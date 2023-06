Il terzino mancino Niels Nkounkou non farà ritorno all'Everton, ma continuerà al Saint-Etienne dove era arrivato in prestito a gennaio scorso. Il club francese ha infatti annunciato di aver esercitato le opzioni per il classe 2000, che ha ha un contrato fino al 2026, e per Mathieu Cafaro dallo Standard Liegi, che ha firmato fino al 2025.