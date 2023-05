La LFP comunica il passaggio della Ligue 1 a 18 squadre a partire dalla stagione 2023/2024. Le parole del comunicato: "Riunione del 3 giugno, l’Assemblea Generale della LFP ha approvato con il 97,28% dei voti il ​​passaggio a 18 club in Ligue 1 dalla stagione 2023/2024. Al termine della stagione 2022/2023 il cambio formato sarà effettuato con 4 retrocesse dalla Ligue 1 e 2 promosse dalla Ligue 2. Al fine di mantenere il numero di 20 squadre in Ligue 2, 4 retrocessioni di Ligue 2 e 2 promosse ci saranno anche al termine della stagione 2022/2023. Allo stesso tempo, la Ligue 2 dovrà continuare la sua riflessione per un possibile passaggio a 18 club".