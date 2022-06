Havard Sakariassen, manager dell'amministrazione sportiva del Bodo Glimt, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale norvegese Nettavisen. Tra i temi trattati, anche il presunto interesse della Roma nei confronti di Ola Solbakken, trattativa che però, secondo Sakariassen, non è ancora mai iniziata: "La Roma non è stata in contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. La Roma attualmente non ha il permesso per parlare con Ola Solbakken. Se queste voci hanno qualche fondamento, allora si tratta di una violazione delle norme".