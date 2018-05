Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la decisione da parte dell'Inter di non prendere parte al bando per lo spazio di ex Piazza d'Armi, dove avrebbe voluto posizionare il nuovo centro sportivo abbandonando Appiano Gentile: "Non ho sentito le parti ma avrei sperato in una partecipazione dell'Inter. Mi auguro, visto che l'interesse era vero, che si siedano nuovamente con i proprietari dell'area per trovare una soluzione perché mi sembra strano che l'interesse manifestato in tanti mesi dall'Inter sia svanito in un attimo".



SULLO STADIO - "Il Milan sta guardano ancora le aree, a differenza dell'Inter ha l'aspettativa di fare uno stadio nuovo. Io posso dire ai milanesi che proverò a lavorare per trovare delle soluzioni fino alle vacanze estive, poi se non sarà possibile trovarne una dirò che ci abbiamo provato. Ma sarebbe un peccato perché San Siro non è all'altezza degli stadi di altre città internazionali, anche se è una struttura di grande fascino. Un nuovo stadio potrebbe anche fare comodo alla città".