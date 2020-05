Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene con una mossa anti-movida: da domani niente alcolici o bevande da asporto nel capoluogo lombardo. Al termine di un incontro in prefettura con il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone, Sala ha spiegato: "Sarà vietato a Milano vendere bevande per l'asporto dopo le 19. Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l’asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada". Saranno rafforzati inoltre i presidi delle Forze dell'Ordine sul territorio.



"Il divieto di asporto riguarderà non solo i bar ma anche i negozietti di prossimità, ma non i supermercati - ha aggiunto il sindaco Sala, come riporta Ansa -. Di fatto quello che sanzioneremo sarà il consumo di alcolici in piedi se non sarà in un luogo dedicato, definito come spazio prospiciente al bar. Non poniamo limiti temporali alla chiusura dei locali. Ci abbiamo pensato ma non ne vale la pena per non penalizzare i servizi commerciali e perché magari la situazione così può anche peggiorare". La sanzione per chi non rispetterà le regole rimane quella attuale sul divieto di assembramento.