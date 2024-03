Sala: 'Nessun interesse di Milan e Inter? Non lascerei mai San Siro abbandonato'

Redazione CM

“Se Milan e Inter dicessero che San Siro non interessa più non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Ho già avuto contatti in proposito che fanno riferimento a due, tre multinazionali, con i quali ho rapporti continui. Loro sarebbero interessate. Si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo e a eventi di varia natura”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la diretta social “Cose in Comune”, torna sul tema San Siro, il cui futuro non è stato ancora svelato, dopo l’interesse di WeBuild nella ristrutturazione e le posizioni di Milan e Inter, che hanno già cominciato gli iter per dotarsi di un impianto di proprietà a San Donato e Rozzano, rispettivamente.



“San Siro ha storia per il calcio ma anche per i concerti. Il mondo della musica dal vivo è un business molto importante, fa più fatturato del cinema, ed è chiaro che a loro interesserebbe - ha proseguito - . Io ho detto che, nel mettere a posto San Siro, dovrà essere compatibile per i concerti”, in particolare “ho detto di lavorare sull’insonorizzazione”.