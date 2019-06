Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Losanna, dove si attende l'assegnazione delle Olimpiadi 2026: "E' ovvio che lo stadio si costruisce solo se è occasione per fare dell'altro intorno, come residenze o attività commerciali. Se le squadre avessero un progetto globale, sarebbe comunque impossibile costruirlo in pochissimi anni. Voglio smorzare quest'ottimismo sui tempi. Per una questione di serietà, avendo scritto nel dossier che la cerimonia di apertura si svolgerà a San Siro, lo terrei aperto fino al 2026. Lo stadio è del Comune di Milano".