Intervenuto a margine dell'evento 'United for the Heart', il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato: "All'inizio non ero convinto dal dover buttar giù San Siro, non volevo essere ricordato come il sindaco che lo aveva abbattuto. Ora le squadre hanno portato una proposta più elaborata e costruttiva, che prevede che San Siro resti in parte com'è, dedicato ad altri sport, al centro della città. Su quell'area le squadre costruiranno poi hotel e uffici, ciò che permetterà di rientrare nell'investimento. Resterà però anche molto verde, diventando una cittadella dello sport. Così mi convince di più. Non voglio dirmi ottimista, ma finalmente stiamo prendendo una piega giusta. Il progetto c'è e mi convince, il tema è capire le volumetria. Non è un fatto di essere generosi, ma bisogna rispettare le regole e mettere le squadre alla pari degli altri che vogliono costruire qualcosa in città. Rispetto a come eravamo partiti, si sono fatti passi avanti".