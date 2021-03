, rispettivamente presidente del club nerazzurro e sindaco della città lombarda. L’argomento che porta la pressione a picchi altissimi è sempre lo stesso:, un tema bloccato da anni, che divide la città e che non trova sbocco in comune, per motivi sempre diversi.. Anche l’incontro con gli abitanti del Municipio 7 di Milano era stato disastroso.Le lamentele dei cittadini, i metri quadrati richiesti da Inter e Milan, poi, che ha voluto diramare un duro comunicato in risposta alle sue parole. Interrogato sulla faccenda stadio,ha risposto: “Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme. Voglio dire con chiarezza ai milanesi che. Questo significa che serviranno 5 o 6 anni di lavoro eIo parlo con rispetto degli Zhang ma devono necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo sia logico fermarsi”. Queste le parole di Sala, che quindi non mette in discussione l’Inter e la grandezza del club, bensì la stabilità di una proprietà che in questo periodo appare in evidente difficoltà. Che sicurezza possono dare? Questa è la domanda del sindaco.- Parole che hanno fatto breccia e che hanno suscitato una violenta reazione di, il quale ha usato l’Inter come scudo. In viale della liberazione non sono state ore semplici, anzi, la linea Milano-Nanchino è stata rovente e dopo qualche ora di confronto è arrivato il comunicato di risposta a Sala: “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato., irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano.”.- Botta e risposta, tutto finito? Neanche per sogno:ha infatti affidato alla Gazzetta dello Sport, in cui ribadisce la propria preoccupazione: “sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano.. Io sto solo chiedendo informazioni all’Inter: stiamo discutendo di una partnership e voglio sapere chi è e chi sarà il mio partner”.Premesso che due cose sono sicure: l’Inter esisteva prima di Sala e continuerà ad esistere dopo il suo mandato. Ma allo stesso modo, esisteva prima di Zhang e proseguirà anche dopo. La vera domanda vogliamo porla a voi lettori: in questo aspro conflitto, vi schierate dalla parte di Sala o dalla parte di Zhang?