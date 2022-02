Simpatico siparietto tra le stelle del Liverpool Momo Salah e Sadio Mané in occasione del rigore concesso al minuto sette della finale di Coppa d'Africa tra Senegal ed Egitto, poi vinto proprio dagli undici metri da Koulibaly e compagni.



Al momento dell'assegnazione del rigore il capitano egiziano si avvicina al proprio portiere indicando dove il suo compagno di squadra nei Reds avrebbe calciato. Al momento della discussione però, Mané, sente tutto a smentisce le sue intuizioni: 'No, lo tiro dall'altra parte!'.



Gabaski tiene fede alle parole del suo capitano e respingerà il rigore. Dal canto suo, Mané, si rifarà con il penalty decisivo per la vittoria del trofeo.