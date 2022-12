Una foto postata ieri sera da Mohamedsui social ha scatenato l’ira di diversi fan dell’esterno del. Quest’ultimo è apparso in uno scatto sottoin compagnia della moglie e delle figlie: tutto ciò non è passato inosservato ai tifosi musulmani dell’ex Roma, molti dei quali si sono. I musulmani infatti, non sono soliti celebrare la festa cristiana del Natale. “Se non elimini questa foto” uno dei commenti apparsi nei confronti del classe 1992, chiamato a trascinare domani ilnel Boxing Day in occasione della sfida in casa dell’Aston Villa.