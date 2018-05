Ruben Pons, fisioterapista del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Marca dell'infortunio di Mohamed Salah. L'egiziano ha subito una lussazione della spalla dovuta all'intervento di Sergio Ramos nella finale di Champions League di sabato scorso.



Queste le sue parole: "Una volta capito l'entità abbiamo iniziato a pianificare il recupero. Mohamed è triste ma allo stesso tempo concentrato per cercare di farsi trovare pronto all'appuntamento. Tempi di recupero? In linea di principio saranno di tre o quattro settimane ma tenteremo di ridurli. Il grande obiettivo è proprio questo". Corsa contro il tempo dunque per Salah, con l'Egitto che esordirà nel Mondiale il 15 giugno contro l'Uruguay.