La Gazzetta dello Sport svela il piano di Carlo Ancelotti per fermare Mohamed Salah, reduce dalla tripletta al Bournemouth: "Un atteggiamento di grande attenzione che parte da un baricentro tenuto volutamente basso (intorno ai 49 metri) per evitare di offrire la profondità a gente velocissima come l’egiziano, il brasiliano Firmino e il senegalese Mané, piuttosto che lo svizzero Shaqiri. Non singole marcature, ma posizionamenti più bassi e raddoppi pronti. Per le inevitabili accelerazioni di Salah, oltre a Mario Rui c’è pronto Koulibaly. E poi non dimentichiamo che, in caso di accentramento, l’egiziano dovrà fare i conti con Allan. Per gli azzurri tenere la porta imbattuta sarebbe la prova del nove"