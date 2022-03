Le sfrecciate sulle fasce, gli scatti in ripartenza e le progressioni palla al piede. In Inghilterra si viaggia a mille, la Premier League è il campionato dello spettacolo dove le squadre si affrontano a viso aperto e spingono fino alla fine. Spesso si creano spazi e lì si infilano i giocatori più veloci, che con la loro corsa sono pronti a fare la differenza. Il giocatore che ha raggiunto la velocità massima in Premier League però è un difensore.



Sfoglia la gallery per vedere chi sono i cinque calciatori più veloci in Inghilterra