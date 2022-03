Meno di un minuto gli è bastato per sbloccare e indirizzare il derby di Roma di domenica sera. Meno di 25 minuti, per realizzare la doppietta che lo ha fatto entrare, definitivamente, nel cuore dei tifosi della Roma. Tammy Abraham va di fretta, con i due segnati a Strakosha è arrivato a 23 gol stagionali in 40 presenze. Reti distribuite tra campionato (15), Conference League (7) e Coppa Italia (1), reti che hanno già fatto capire quanto l'investimento della scorsa estate dei giallorossi sia stato azzeccato.



LA CLAUSOLA - 40 milioni di euro più bonus, questa la cifra che la Roma verserà in tutto nelle casse del Chelsea per il classe '97. I blues, che ora hanno altre questioni di cui occuparsi, hanno mantenuto però per sé la possibilità di non perdere del tutto il controllo sulla punta inglese. Potranno, infatti, riportarlo a Stamford Bridge pagando 80 milioni, ma soltanto a partire dall'estate 2023. Fino ad allora, quindi per almeno due stagioni, Tammy resterà in giallorosso. Per la gioia di Mourinho e di tutti i romanisti.