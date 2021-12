Gol ma non solo. L'attaccante moderno è il più completo possibile: tiene palla per far salire la squadra, fa sponde e apre spazi per i compagni. Sommando reti e assist considerando i cinque campionati principali d'Europa, in questa stagione il giocatore più decisivo nel suo ruolo è Momo Salah del Liverpool: sono 25 i centri dei Reds nei quali l'egiziano ha segnato in prima persona o ha servito l'assist decisivo per i compagni. Al secondo posto c'è Karim Benzema (22), sul podio anche Robert Lewandowski a quota 20 tra gol e assist.



LA SERIE A - In questa speciale classifica c'è anche un po' di Serie A, rappresentata dall'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: il serbo classe 2000 è al quarto posto insieme a Thomas Muller; i due sono stati decisivi in 18 reti delle loro squadre. Dietro di loro Schick, Haaland e Mbappé a 17, Immobile - primo italiano - a 15 e Simeone a 14.