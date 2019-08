All'uscita dalla sede dell'Inter, Eddie Salcedo parla del proprio futuro: "Stiamo lavorando, speriamo vada tutto bene. Verona? Stiamo lavorando per sistemare le cose. Interesse fa piacere? Io mi alleno sempre a mille per farmi trovare pronto. Cosa cercherò nella prossima squadra? Prima di tutto devo lavorare sodo e guadagnarmi il posto. Obiettivo? Giocare e farmi vedere. Cosa mi porto dietro dell'esperienza di Conte? Con lui ci si allena forte, guardo sempre i più grandi e che hanno più esperienza. Tornare all'Inter un giorno? In futuro vorrei tornare. Esposito? Sono contento per lui, ci ho legato tanto e gli auguro il meglio. Per me tutto è una motivazione, io non devo rimanere indietro rispetto agli altri. Inter? Per me è la squadra più forte d'Italia, non so come spiegarlo. Genoa? Stiamo lavorando, vediamo come va a finire tutto".