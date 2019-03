È arrivato all'Inter in estate, con un anno di ritardo rispetto al primo approccio dei nerazzurri nei suoi confronti. Eppure, nonostante il lungo corteggiamento sia poi sfociato in un fidanzamento ufficiale , il destino di Eddie Salcedo è ancora tutto da scrivere.



Il futuro dell'italo-colombiano, classe 2001, è infatti legato alle volontà di due club. da una parte da una parte c'è la società di Suning, dall'altra il Genoa, la squadra della sua città che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio prima di girarlo in prestito ai meneghini per 2 milioni di euro. L'accordo tra liguri e lombardi prevede un diritto di riscatto a favore di questi ultimi a fronte di un bonifico da altri 8 milioni. Cifra che potrebbe essere ulteriormente irrobustirsi , fino a quasi a raddoppiare, al raggiungimento di alcune condizioni legate a gol, presenze e rendimento del ragazzo.



Un investimento ingente, che all'Inter potrebbe costare fino a 17 milioni, per un ragazzo dalle ottime prospettive ma che deve ancora dimostrare tutto. Motivi che spingono la dirigenza nerazzurra a compiere diverse riflessioni sul suo conto prima di staccare l'assegno che porterebbe Salcedo in maniera definitiva in riva ai navigli.