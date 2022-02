C'è una defezione importante nella Salernitana che si appresta ad affrontare il Milan: nell'allenamento di oggi si è fermato Simone Verdi, che, quasi certamente, sarà costretto a dare forfait. TuttoSalernitana scrive che si tratta di un affaticamento muscolare. Nulla di grave, anche se l'intenzione dello staff medico è quella di non rischiare e di recuperarlo pienamente in vista del match in programma la settimana prossima contro il Bologna.