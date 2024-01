Salernitana, arriva Makengo: colpo da 10 milioni, i dettagli

Non solo Boateng, saranno ore caldissime per la Salernitana. Per il centrocampo: si tratta per Jean-Victor Makengo, centrocampista del Lorient ed ex Udinese. Secondo Sky Sport, il club ha raggiunto l'accordo per l'arrivo del giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Classe 1998, in questa stagione ha registrato 11 presenze fra Ligue 1 e Coupe de France, mentre vanta 1 gol e 4 assist in 66 presenze in Serie A.