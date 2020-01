La Salernitana guarda alla Serie A per rinforzarsi nel corso di questo mercato invernale. In difesa è molto vicino il laterale mancino del Brescia Felipe Curcio, classe ‘93, che non sarà però l’unico innesto in difesa. Piace molto infatti anche il centrale del Parma Kastriot Dermaku, classe ‘92, che non sta trovando grande spazio coi ducali. Sempre dal club emiliano potrebbe arrivare anche l’esterno d’attacco Luca Siligardi, classe ‘88, che potrebbe andare a prendere il posto di Cerci. Lo riferisce Tuttosport.