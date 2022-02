Sfida molto importante per la Salernitana in chiave salvezza. All'Arechi arriva il Bologna e mister Nicola è smanioso di trovare i primi tre punti sotto la sua gestione. I felsinei sono in un ottimo momento dopo la convincente vittoria contro lo Spezia e vorranno dare continuità di risultati.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Bologna in programma sabato alle 15 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI:

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Obi; Bonazzoli, Verdi, Djuric,.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svenberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.