Domagoj Bradaric, centrocampista della Salernitana, pensa solo alla sua squadra a pochi minuti dall'inizio della gara contro la Lazio: "La cosa più importante per noi è mantenere la concentrazione e cercare di non subire gol, poi sicuramente l'occasione giusta arriverà anche per noi", le sue parole ai microfoni di Dazn.