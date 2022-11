Brutte notizie per la Salernitana. Come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, le indagini strumentali a cui si è sottoposto in data odierna Norbert Gyomber "hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del flessore della coscia sinistra. L'atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorare quotidianamente".