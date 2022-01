La Salernitana si appresta a concludere altre tre operazioni di mercato prima della chiusura di lunedì: a centrocampo sono in arrivo dal Corinthians il classe '99 Ederson ed Emil Bohinen dal Cska Mosca, mentre per l'attacco c'è l'accordo per un contratto fino a giugno - con opzione di rinnovo in caso di salvezza - per Lys Mousset dello Sheffield United.