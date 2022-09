L'esterno della Salernitana, Antonio Candreva, ha presentato a Dazn la gara contro la Juventus.



NON SIAMO SFAVORITI - "Sfavorito in partenza non c'è nessuno. Qui per fare la nostra partita, affrontiamo una squadra fortissima, l'abbiamo preparata con umiltà consapevoli delle nostre forze e vogliamo giocare la nostra partita".



GOL ALLA JUVE - "Le chiavi sono fare una partita tosta con umiltà, sacrificio, entusiasmo coraggio. Affrontiamo una squadra dura ma siamo pronti".