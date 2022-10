Antonio Candreva, esterno della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Lazio:



"Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficilissimo. Siamo venuti qua con entusiasmo e umiltà, abbiamo sofferto e sapevamo che sarebbe stato necessario. Obiettivo? Piedi per terra, la strada è lunga e noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Ribery? L'ho scoperto come un grande uomo, sta mettendo la sua esperienza al nostro servizio".