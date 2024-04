Salernitana, Candreva sarà squalificato: perché e che partita salta

35 minuti fa



Ammonito al minuto 60' di Salernitana-Fiorentina a causa di una trattenuta, Antonio Candreva, esterno di centrocampo della Salernitana, salterà per squalifica la prossima partita di campionato. Il prossimo 26 aprile, per la 34esima giornata di Serie A, la Salernitana di Stefano Colantuono sarà impegnata in trasferta sul campo del Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco.