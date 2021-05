Sulla promozione della Salernitana in Serie A c'è anche la firma di, l'esterno di Castori che in questa stagione ha saltato solo tre partite totalizzando 3 gol e 4 assist. E dopo il fischio finale della vittoria decisiva contro il Pescara è iniziata la festa: "Quante emozioni! - racconta Casasola nella nostra diretta sul canale Twitch - ma la prima cosa a cui ho pensato è la famiglia che mi ha sempre aiutato in questo percorso.... Abbiamo avuto la fortuna di aver parlato con il sindaco che ci ha detto la promozione è una gioia per tutti".- "Lotito ci è stato sempre vicino, giustamente è un presidente molto occupato perché oltre alla Salernitana deve curare anche gli interessi della Lazio. Ma ci ha sempre supportato e creduto in noi, lo ringrazio perché è sempre stato presente e questo traguardo è merito di tutti. I, ora voglio godermi le vacanze e poi vedremo cosa succederà. Purtroppo non dipende da me, quello che voglio io è giocare in Serie A; posso esprimere solo questo desiderio".- "Con più di 400 partite in Serie B. E alla fine le squadre rispondono: negli ultimi anni ha sempre vinto o fatto cose importanti, come l'anno scorso col Trapani che sul campo si era salvato".- "Chi mi preoccupa tra gli avversari del prossimo anno? Sarebbe riduttivo fare un solo nome. Penso che saranno tutte partite difficili, ma. Lui è stato alla Lazio due anni fa quando era difficile trovare spazio tra Milinkovic, Luis Alberto, Leiva... Era una squadra incredibile, e anche se meritava di giocare è stato sfortunato ad avere quei giocatori davanti".- "Il mio obiettivo è quello di riuscire a trovare spazio in Serie A che per me è ancora un campionato sconosciuto e far bene.. Spero di riuscire a vederlo pieno in Serie A, sarebbe qualcosa d'incredibile".- Nel passato di Casasola c'è anche la Roma, dove lo portò l'allora ds Sabatini pescandolo nelle giovanili del Fulham: "Non ho molti ricordi della Roma,e ha creduto in me quando ero in un settore giovanile in Inghilterra. Gli sarò sempre molto grato".